Muy amoroso, Juan Duque se viste de médico y visita a Lina Tejeiro en hospital

Lina Tejeiro preocupó a sus millones de seguidores en las redes sociales luego de que su mamá, Vibiana Tejeiro, publicara varias fotografías en sus redes sociales, donde mostraba a su hija en la camilla de un hospital.

Minutos después la misma actriz llanera, apareció en sus redes sociales y explicó que fue hospitalizada debido a un dolor de espalda que luego le pasó a su vejiga y que podría estar relacionado a que ella padece de reflujo urinario, algo que le puede generar una infección urinaria y también podría producirle pielonefritis.

“Resulta que es que, yo sufro de reflujo urinario, o sea se me devuelve el chichí y por eso me dan infecciones urinarias desde muy chiquita, entonces me vine para la clínica y me están estabilizando porque tenía todos los síntomas para otra pielonefritis porque siempre me da eso, entonces estoy esperando el resultado del urocultivo para saber cuál es el paso a seguir”, detalló la actriz.