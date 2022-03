¿Amistad de Paisa y Saruma llegó a su fin por Andrea Valdiri? Esto respondió el influenciador

En un programa digital, el influenciador Daniel Patiño, conocido en las redes sociales como “Piasa”, decidió hablar de varios temas de su vida, pero hubo uno que se volvió tendencia, su amistad con Felipe Saruma.

Y es que el influenciador contó que conoció a quien ahora es su colega también, “siendo mi fan”. Paisa contó que en un evento que realizó, llegó Saruma con sus equipos de ese momento y decidió grabar contenido sobre el evento donde Paisa estaba. Se conocieron hicieron buena amistad y desde entonces grandes proyectos.

“Le abrí las puertas de mi casa, de mi hogar”, contó el influenciador, y destacó que después de muchas cosas que hizo por él y que juntos lograron grandes objetivos, la amistad no haya importado y que, con el tiempo, se dejaron de tratar y de ser amigos.

Paisa consideró que Saruma es un “malagradecido”, por esas vivencias que luego no le importaron y que, según él, podrían deberse a su cambio de entorno y su nuevo circulo social. Habló de Andrea Valdiri.

Y es que Paisa reveló que Felipe Saruma no era apegado a su familia y que eso ahora sí lo mostraba y lo veía como un buen camio, pero que también había notado cambios que no eran del todo agradable, y aunque no dijo el nombre de Andrea Valdiri, sí dejó claro que su nueva pareja podría ser la causante de esos cambios, ya que ella es una mujer, imponente, decidida y con un carácter marcado.

Ante esta publicación varios usuarios de las redes estuvieron de acuerdo con el Paisa pues al parecer no ha sido el único amigo influenciador que ha manifestado que hace mucho tiempo no saben de él, que le han escrito y no responde.

Pero también hubo quienes, como la hermana de Andrea Valdiri, decidieron opinar públicamente dejando un comentario que causó gracia entre los seguidores. “Hay niña q lo pongan de pajecito”. A este comentario le llovieron más opiniones, pues muchos consideran que Paisa tiene razón y otros aseguran que una pareja no cambia a nadie, que quizás esos eran pasos que él quería dar.

