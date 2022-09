Amigos de Farina sorprendieron a la cantante en el día de su cumpleaños

Farina se encuentra de celebración pues está cumpliendo 36 años de edad, así que en este día especial la talentosa cantante festejó desde muy temprano gracias a sus amigos que llegaron hasta su habitación con una gran sorpresa.

En su cuenta oficial de Instagram, la ex Participante de Factor X publicó un video en el que muestra el preciso momento en el que uno de sus amigos abre una puerta y entra a la habitación en la que se encuentra Farina y con una canción de cumpleaños de fondo llamada “La Torta”, entra a la habitación con una gran torta rosada y se la entrega a la cantante, quien se encontraba en el baño, con una bata arreglándose la peluca de colores que luce ahora.

Luego, otra persona le entrega un gran arreglo de globos y lanzan papeles de colores, mientras ella sonríe, comienza a bailar y a cantar el tema y le dice varias palabras de agradecimiento a sus fans. ¡Ay gracias!, los amo, con el corazón”.

A hacer la publicación, Farina escribió un mensaje de agradecimiento para sus amigos afirmando que ellos llegaron a partirle “La Torta”, como se titula su más reciente lanzamiento musical, y confesó que llegaron justo en el momento en el que ella estaba sin maquillaje y arreglando su peluca, además anunció que habrá fiesta para celebración de su cumpleaños.

“Vinieron a partirme LA TORTA 🎂 está gente me cogió poniéndome la peluca y sin maquillaje, pero que hiju$%# 😅 Hoy es mi cumpleaños y hay Party !!!”, escribió la cantante al publicar el video en su cuenta oficial de Instagram.

Este video fue muy bien recibido por los más de 5.8 millones de seguidores por eso en muy pocas horas recibió más de 98.5 likes y miles de comentarios de los internautas que aprovecharon el cajón de comentarios para enviarle halagadores mensajes y por supuesto mochos mensajes para desearle feliz cumpleaños.

"Feliz cumpleaños señoritaaaaaaaaaa! Muchas bendiciones", "Felicidades", "Happy Birthday to you!!! Virgoooo gaaaannnggg!!!", "Virgoooo seaaaason!!!!! Feliz cumple mi amor", "Feliz cumple Far", "Felicidades reina! muchas bendiciones a la gran farina", "felicidades reina te amooiiii", "Hbd hermosa q sean muchos más", "Feliz cumpleaños princesa que tengas día hermoso y un año maravilloso", fueron algunos de los comentarios que recibió el video.