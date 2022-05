Alexander, amigo de Yina Calderón, reveló que Merly habría agredido a más personas

Recientemente, Alexander Guzmán, amigo de Yina Calderón denunció ser víctima de agresión por parte de Merly Ome, madre de la influenciadora, y su pareja, tras una presentación de la joven en Medellín el pasado fin de semana.

En aquella ocasión el joven apareció en sus redes sociales para manifestar públicamente sus intenciones de tomar acciones legales contra la pareja, pues según contó, serían los responsables que uno de sus ojos se encontrara con un gran moretón.

“En estos momentos estoy en la Fiscalía. Los voy a denunciar a Merly y al Negro (pareja de la mujer) porque ellos no debieron de haberme pegado. Yo en ningún momento les estuve haciendo nada malo. Solamente porque estuve defendiendo a Yina, porque Merly a toda hora vive pegándole (…) Sé que es mi verdad contras la verdad de Merly, de Gerson y del chofer. En La Isla hay cámaras donde se van a dar cuenta que Merly fue la que me pegó sin yo hacer nada”.

Sin embargo, esta no fue la única revelación que hizo el joven, pues durante un En Vivo realizado y liderado por la influenciadora Fernanda, mejor conocida en el mundo digital como La Barbie, Alexander contó detalles sobre supuestas agresiones que la madre de la influenciadora habría realizado tiempo atrás a diferentes amigos de la joven.

“Independientemente de cómo sea la situación, Merly no tiene por qué pegarle a nadie. A varias personas le ha pegado. A varias personas le ha pegado. Hasta a DJ Antrax le haló el cabello. No, uno debe de respetar. Respete para que la respeten… Sabe que es verdad, porque ella estuvo ahí. Es más, le haló el cabello a DJ Antrax, porque DJ Antrax me estaba defendiendo. No estaba permitiendo que Merly me pegara y le haló el cabello”.