Alexander, amigo de Yina Calderón, demandará a Merly y a su pareja por agresión

Alexander Guzmán, amigo de Yina Calderón y presunta víctima de agresión por parte de Merly Ome, madre de la influenciadora, y su pareja, tras una presentación de la joven en Medellín reapareció en redes sociales para mostrar públicamente sus intenciones de tomar acciones legales contra la pareja.

A través de un nuevo En Vivo liderado por Fernanda, mejor conocida en las redes sociales como La Barbie, Alexander reveló más detalles de lo que sucedió aquella noche en la que ocurrieron las agresiones en su contra.

“En estos momentos estoy en la Fiscalía. Los voy a denunciar a Merly y al Negro (pareja de la mujer) porque ellos no debieron de haberme pegado. Yo en ningún momento les estuve haciendo nada malo. Solamente porque estuve defendiendo a Yina, porque Merly a toda hora vive pegándole (…) Sé que es mi verdad contras la verdad de Merly, de Gerson y del chofer. En La Isla hay cámaras donde se van a dar cuenta que Merly fue la que me pegó sin yo hacer nada”.

El joven estilista realizó fuertes declaraciones al manifestar que si no se hubiera encerrado en una habitación junto a Yina Calderón la historia habría sido aún más trágica.

“Si Yina no se hubiera encerrado en la habitación, no nos hubiéramos encerrado, pues nos hubieran matado. Después de que salimos y abrimos la habitación ya para poderme venir para mi apartamento. Ahí fue cuando se vino el chofer de Yina a pegarme, porque yo le dije que era un gordo asqueroso”

Además de esto, manifestó que las agresiones no comenzaron de su parte, sino que Merly ya venía agrediéndolo desde la discoteca. También expresó que, aunque es cierto que él tomó a la mujer del cabello lo hizo para poder quitársela de encima, pues ella lo tenía acostado en una cama mientras le daba golpes.

“Después de que me pegó en la discoteca, em iba a volver a pegar. Ahí fue cuando yo no permití de que ella me pegara y se montó encima de la cama a pegarme. Ahí fue cuando yo la cogí del pelo, fue que Gerson, el nuevo novio pues que tiene ahora, cogió y empezó a pegarme y se vinieron los dos; Gerson me cogió del cuello a ahorcarme y ya después yo me les pude soltar y ahí fue cuando el gordo chofer de Yina también vino a pegarme”.