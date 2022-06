"Todavía lo amo" Amber Heard sorprendió con declaración sobre Johnny Deep

Hace tan solo unas semanas que los nombres de los actores de Hollywood: Johnny Deep y Amber Heard se apoderaron de las tendencias internacionales tras darse el fallo al caso que venía abierto desde hace varios meses por las fuertes acusaciones de maltrato físico y emocional que los artistas tenían en su contra, por imposición de demanda y contrademanda por difamación.

Recordemos que a lo largo de los encuentros ante la Corte, las respectivas defensas fueron ofreciendo el material probatorio que dio peso a las versiones que los demandantes y testigos ofrecían ante la juez y miembros del jurado, mismos que terminaron tomando mayor fuerza para el lado de Johnny, quien el primero de junio, terminó ganando el juicio por difamación contra la actriz, que deberá pagar al rededor de 11 millones de dólares, mientras Jhonny, deberá pagarle 2 millones de dólares.

Desde entonces, los pronunciamientos de Amber en redes y medios han sido contundentes, sobre el fallo, sobre su excompañero sentimental y sobre la lucha que según ella seguirá batallando, en contra del abuso a la mujer.

Durante sus pronunciamientos, hubo uno que llamó particularmente la atención, donde la actriz de "Aquaman" aseguró que pese a lo díficil que fue vivir parte de la relación con Deep y todas las acusaciones y la polémica que acarreó el juicio, sigue amándolo profundamente.

“Lo amo. Lo amé con todo mi corazón. Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien. Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara y no pude. No tengo malos sentimiento hacia él”, expresó la estadounidense a la periodista Savannah Guthrie en entrevista para NBC News.