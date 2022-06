Tras perder el juicio, Amber Heard recibe curiosa propuesta de matrimonio

Amber Heard se encuentra viviendo quizás uno de los momentos más complicados de su vida, tras perder el juicio por difamación contra su exesposo Johnny Depp, pues no solamente tendrá que pagar más de 15 millones de dólares por daños y perjuicios, sino que también ha sido víctima del rechazo de algunos fanáticos.

Pero a pesar de todo, parece que la actriz de 36 años podría estar viendo una luz de esperanza para poder superar todos sus inconvenientes, pues días después de que se leyera el veredicto en una corte de Virginia (Estados Unidos), un hombre que vive en Arabia Saudita le envió un mensaje ofreciéndole su ayuda a Amber Heard pues considera que ella tiene las puertas cerradas, ni a nadie quien la cuide.

En el mismo mensaje el hombre asegura que pese a que algunas personas “la odian y la intimidad” él considera que ella es “una bendición” y que él es mejor que Johnny Depp, a quien calificó de “viejo”, y por eso le realizó una curiosa propuesta de matrimonio, asegurando que él tomó la decisión de casarse con ella.

"Amber, ya que todas las puertas se están cerrando para ti, no tienes a nadie excepto a mí para cuidarte. He notado que algunas personas te odian y te intimidan, por lo tanto, decidí casarme contigo. Eres una bendición, pero la gente no aprecia eso. Soy mejor que ese viejo", dice el mensaje que le envió el hombre a Amber Heard.