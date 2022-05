Así fue la segunda declaración de Amber Heard en su juicio vs. Johnny Depp

Desde hace varios años se conoce la batalla jurídica que llevan los actores Johnny Depp y Amber Heard luego de su separación. Y es que se trató de un divorcio que dejó muchas heridas, resentimientos y malas palabras en el aire.

El conflicto entre este par de actores comenzó cuando, en el ámbito público, Amber empezó a dar a conocer una presunta violencia doméstica que habría sufrido de parte del actor que interpreta al capitán Jack Sparrow.

Luego de que Depp perdiera varios trabajos debido a estas declaraciones, decidió demandar a Amber por difamación y, si gana el juicio, la actriz tendría que pagarle 50 millones de dólares.

Este juicio ya está en su recta final y Amber subió por segunda vez al estrado este jueves 26 de mayo, allí aseguró:

“Amenazan todos los días, incluso sólo al entrar en esta sala del tribunal, sentada aquí frente al mundo, pasando por las peores partes de mi vida, las cosas que viví; solían humillarme. La gente quiere matarme y me lo dicen todos los días, la gente quiere poner a mi bebé en un microondas y me lo dicen. Johnny amenazó, prometió, me prometió que, si alguna vez lo dejaba, me haría pensar en él todos los días de mi vida. Johnny ha tomado suficiente de mi voz. Tengo derecho a contar mi historia, tengo el derecho de decir qué me pasó, tengo derecho a mi voz y a mi nombre” dijo Heard en un tono de tristeza e indignación.