Amber Heard no tendría cómo pagarle la indemnización a Johnny Depp

Este miércoles finalizó uno de los juicios más mediáticos de los últimos años, el de Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard, a quien demandó por 50 millones de dólares por difamación, luego de que ella afirmara en una columna de opinión que supuestamente había sufrido violencia doméstica de parte de exesposo.

Sin embargo, un jurado conformado por siete integrantes, tras escuchar los testimonios, determinó que Amber Heard es culpable de haber difamado a Johnny Depp, algo que perjudicó su carrera actoral; aunque el jurado determinó que la defensa del actor, también había difamado a Amberd Heard.

La suma que debe pagarle Amber Heard a Johnny Depp

Por esta razón, el jurado determinó que la actriz de “Acuaman” deberá indemnizar a su expareja por un monto de 10 millones de dólares por daños compensatorios y 5 millones por daños punitivos.

Aunque el jurado determinó que Johnny Depp deberá pagarle una suma de 2 millones de dólares a su exesposa, por daños y perjuicios.

Amber Heard no tendría cómo pagarle a Johnny Depp

Sin embargo, horas después de que se leyera el veredicto, Elaine Bredehoft, la abogada de Amber Heard, reveló que su defendida no puede pagar a su exmarido y colega los más de 10 millones de dólares por daños y perjuicios impuestos por un jurado estadounidense tras determinar que fue culpable de difamación.

La respuesta fue revelada en el programa "TODAY", de la cadena NBC, donde le preguntaron si Heard podrá pagar la indemnización y ella respondió "Oh no, absolutamente no".

Por esta razón, la abogada reveló que Amber Heard tiene intención de apelar el veredicto afirmando que el equipo legal de Johnny Depp trabajó para "demonizar" a Heard y suprimió pruebas cruciales en el juicio.

"Se permitieron varias cosas en este tribunal que no deberían haberse permitido, y eso hizo que el jurado se confundiera", dijo Elaine Bredehof.

Al ser preguntada por la reacción que tuvo la actriz al escuchar el veredicto en el juicio, ella respondió que la decisión fue "un revés para todas las mujeres dentro y fuera de la sala del tribunal, y ella siente la carga de eso".

