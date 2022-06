Amber Heard: “odio” en las redes durante juicio habría influido en la decisión final

Luego de que el juicio por difamación que había enfrentado semanas atrás, la actriz estadounidense Amber Heard manifestó que el "odio" del que fue objeto en las redes sociales durante el proceso contra Johnny Depp no fue "justo". Sin embargo, insistió en que no culpa al jurado por tomar partido a favor de su exmarido.

Recordemos que después de seis semanas en la corte, un jurado concedió a Depp más de 10 millones de dólares por daños y difamación, y 2 millones a Heard quien había contrademandado.

El caso, que fue transmitido en vivo, expuso detalles íntimos sobre la vida privada de la expareja de Hollywood, y Heard se volvió un blanco de críticas en las redes sociales. "No presumo que una persona promedio deba saber estas cosas", dijo la actriz en su primera amplia entrevista desde el veredicto. "Y no lo tomo de forma personal"

"Pero incluso si alguien está seguro de que me merezco todo este odio, incluso si creen que estoy mintiendo, no podría mirarme a los ojos y decirme que cree que ha habido una justa representación en redes sociales. No pueden decirme que creen que esto ha sido justo", dijo en entrevista a la estación estadounidense NBC.