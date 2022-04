Alina Lozano abre taller de actuación

En su cuenta de Instagram con más de 150 mil seguidores, la actriz colombiana, Alina Lozano, quien interpretó un gran papel en la telenovela ‘Pa’ quererte’, informó que ya está disponible su taller de actuación para mayores de edad.

Con un video tipo reel, la actriz hizo, emocionada, este gran anuncio y algunos de sus colegas le ayudaron a complementar su mensaje.

“Este taller que abro hoy, aquí, oficialmente para ti. Si eres actor, si no eres actor, ven a jugar conmigo todo un fin de semana ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro encuentro de un fin de semana? Juegos teatrales, improvisación, actuación para drama, actuación para comedia y, si no eres actor, todo esto te sirve como herramienta de gestión social ¿Tímido? Ven conmigo que en este fin de semana se va esa timidez” explica la artista en su video.

Una de las colegas que recomendó el taller es la bellísima Juliette Pardau quien invitó a los internautas a darse esta gran oportunidad.

En la descripción de su video, Alina refuerza su mensaje dando los datos de contacto para que sus seguidores se unan a este nuevo emprendimiento.

El video ya cuenta con más de 900 likes y varios comentarios en donde felicitan a la artista por este gran taller que piensa abrir para compartir sus conocimientos y experiencias.

“Como sería por online o sería en persona me interesa, me encanta siempre como actúas hermosa no sabes cómo me gusta como actúas muchas felicidades. @lozanoalina”.