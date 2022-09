“¡Cada vez más sexy!”, Alejandro Sanz enamora con su cabello claro

El cantante español Alejandro Sanz es tendencia por la conmemoración de los 25 años del lanzamiento de su álbum ‘Más’, uno de los más vendidos de su carrera y con el que se conocieron grandes éxitos como ‘Corazón partío’ y ‘Amiga mía’.

Sanz, sin lugar a dudas, no sólo se ha posicionado como uno de los cantantes de música pop más sonados durante las últimas décadas, sino también como uno de los artistas más guapos y atractivos en el mundo de la música hispana.

“Guapo”, le dicen a Alejandro Sanz en las redes sociales

En medio de la celebración, el artista compartió un corto video con sus casi 7 millones de seguidores en la red social de Instagram, donde enamoró con la vista del lugar en el que se encontrada, así como la tranquilidad y el “silencio” que se podía disfrutar allí.

“El silencio también es música”, escribió Sanz en el video, en el que a lo lejos se podían escuchar el canto de algunos pájaros y el suave movimiento de los árboles.

Más de 100 mil fanáticos no dudaron en dar like al post del cantante y algunos comentaron sobre el mismo. Hubo quienes resaltaron la belleza del lugar en el que se encontraba Sanz, y otros se fijaron además en el look del artista.

“Maravilla”, “que buen sitio para un retiro con esa música de fondo”, “El silencio es el previo a las mejores notas ...y si son las tuyas ni te cuento”, “Paz… como eso que se te lee en la mirada”, “El hombre de mis sueños, en mi casa soñada”, fueron algunos de los mensajes que recibió Sanz.

En otros comentarios se pueden leer elogios como “guapo”, “cada vez más sexy”, “tú eres música”, “te amo”, “qué lindo verte”, “tu sonrisa”, “que guapísimo estás”, “que lindo sos”. Así, con esas palabras, los fans de Alejandro Sanz aseguran que el cabello totalmente blanco que luce el artista desde hace unas semanas le queda bastante bien.

Alejandro Sanz y Eros Ramazzotti

El cantante, hace unas semanas, además había llamado la atención de millones de internautas con el lanzamientos de la canción ‘Soy’ junto al cantante Eros Ramazzotti. Sencillo que hará parte del álbum “Battito Infinito”, que el cantautor italiano estrenará oficialmente el próximo 16 de septiembre.

La unión de estos dos grandes artistas por supuesto fue aplaudida y bien recibida en todas las plataformas digitales donde llueven los halagos para Sanz y Ramazzotti por la letra de la canción y su video.

“Maestros”, “la escucharé con el corazón abierto”, “siempre magia”, “wow”, “los amo”, “estupenda”, “número 1”, son algunas de las palabras que han usado en redes para aplaudir este éxito musical.