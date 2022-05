Alejandra Azcárate y el mensaje sobre su matrimonio que muchos aplaudieron

La presentadora Alejandra Azcárate dejó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram que ha despertado todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores.

La actriz ha sido un libro abierto respecto a lo que ha vivido y pese a algunos comentarios desobligantes y fuertes críticas en redes ella se ha mostrado fuerte y ha dado varias declaraciones mostrando que como el ave fénix sigue resurgiendo de las cenizas.

En su más reciente posteo en Instagram la presentadora ha dejado un profundo mensaje con una foto en donde al parecer son las manos de ella junto a su esposo entrelazadas y con un hermoso mensaje sobre el amor.

Haber hecho el camino de Santiago de Compostela fue una experiencia engrandecedora desde muchos puntos de vista, pero lo realmente relevante fue constatar una vez más, la importancia que tiene el haber encontrado con quien construir uno apacible en la vida. Una pareja no es una ilusión que se materializa en una gran noche de fiesta con un vestido blanco, pajes y orquestas.

Inicia el mensaje de la presentadora quien, de hecho, deja un mensaje lleno de tranquilidad en un hermoso lugar en donde al parecer ella junto a su esposo se fueron a reconectarse en su relación, algo que por supuesto alegró a los seguidores de la Azcárate.

Superando pruebas

Alejandra ha sido enfática y en recientes declaraciones en televisión ha dicho junto a su pareja que están juntando los retazos que les dejó una situación con la que estuvieron en boca de todos en redes sociales.

La Azcárate cuenta cómo han superado juntos esta situación como lo han hecho a lo largo de estos 18 años de relación, por eso ella ha sido enfática en que, a pesar de los comentarios de muchos, ellos han estado juntos en esta dura batalla que al parecer van superando con ese amor lleno de lealtad.

Nos devoraron, se saciaron en un macabro buffet con barra libre y no dejaron ni las sobras. Sin embargo, no contaron con que nosotros fuimos los alimentados, los nutridos y lo mejor es que no tuvimos que pagar la cuenta. Llegamos juntos al km cero en Finisterre y aquí continuamos andando de la mano, despidiéndonos de la polvareda y dispuestos a no volver a perder jamás las ganas de reírnos.

