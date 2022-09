Alejandra Azcárate responde dura y directamente a sus críticos en las redes

Una respuesta muy directa le dio Alejandra Azcárate a todas las personas que la critican en las redes sociales y lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram en donde publicó un video en el que ella comienza a hablar de la fama que tienen las personas por cuenta de la misma gente y que en la mayoría de ocasiones son ellos mismos los que se enteran de últimas de esa fama.

Alejandra Azcárate afirmó que esa fama no tiene nada que con que la persona sea un personaje público, como ella, porque hoy en día todas las personas son un personaje público si tienen una cuenta abierta en cualquier red social, sin importar el número de seguidores que tenga, lo que hace que haya una equidad, así que cuando se abre ese espacio se puede responder los comentarios, con el mismo tipo y tenor de los que hacen los demás internautas.

Así que, bajo ese mismo talante, la actriz y presentadora decidió responder a los mensajes que le escriben a través de las redes sociales afirmando que con frecuencia le escriben las misas frases y adjetivos que ella es “autosuficiente, impertinente, insolente, sobrada, se cree lo máximo y antipática” y ella respondió que ella es eso y mucho más, debido a que no tiene una sola personalidad y que diariamente lucha y combate con los aspectos que tampoco le agradan a ella.

“Entonces tú, que me estás viendo y que vives en una constante comparación en estas redes sociales, buscando aprobación y reafirmación, revísate loca, revísate, porque ¿sabes qué?, tú no me conoces, yo no soy soberbia, soy segura, no soy arrogante ni pedante, tengo auto estima y el día que tú, encuentres eso en ti, aprenderás a reconocerlo en las demás”, aseguró Alejandra.