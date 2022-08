¡Al estilo de Disney! Influencer colombiana celebró sus 15 años

Sin duda alguna, hay una edad para la mayoría de las mujeres que no puede pasar por desapercibido, sus quince años, pues es una tradición en Colombia y algunas partes del mundo en donde se considera que las chicas tienen una transición de niñas a mujeres y por eso es común ver a sus familiares planearles sorprendentes celebraciones, regalos y viajes para conmemorar esta fecha.

Precisamente esta fecha no pasó por desapercibida para la creadora de contenido Mafe Vásquez, quien vivió una celebración especial y bastante sorprendente junto a sus familiares y amigos.

La creadora de contenido venía desde hace unas semanas compartiendo en redes su emoción y gran entusiasmo por la celebración de su cumpleaños, pues había mostrado en varias oportunidades algunos detalles de lo que sería su vestido de fiesta y hasta la enternecedora reacción de su mamá al verla con el vestido.

La influenciadora planeó su fiesta junto a su hermano el también creador de contenido y cantante José Vásquez, con quien decidieron dejar a un lado las decoraciones tradicionales y prefirieron buscar un arreglo en honor a la región antioqueña, pues su decoración se destacó por flores, arreglos, coronas y arcos elaborados por una familia de silleteros de la región.

Su vestido también se robó cientos de elogios en redes, pues la influenciadora lució un sorprendente vestido tipo princesa de color azul oscuro con unos detalles brillantes, junto a una corona y una capa.

Mafe que desde hace un tiempo viene probando su talento para la música, decidió sorprender a los asistentes de su fiesta con un espectáculo musical junto a su hermano. Asimismo, la influenciadora fue sorprendida con dos anillos de oro como regalo por parte de su papá y abuela.

En la celebración participaron otros influenciadores y creadores de contenido como: Oficial Mav, María en el centro, Carlos Feria, Adrilatina TV, Pacho, entre otros. Por otra parte, sus seguidores aprovecharon las diferentes publicaciones de la influencer sobre su fiesta de quince pare elogiarla y expresar su sorpresa por su edad.

Dónde puedo conseguir todo lo que pasó en tus quinces; Hermosa mi mafe; demasiado divina de verdad; me encanta tu vestido; qué dicha haber ido a tu fiesta; eres preciosa; no puede creer que tengas 15 años; felices quince preciosa; tu vestido tu maquillaje y todo me encantan; eres una obra de arte princesa; yo pensé que tenía 18; me sorprendió tu vestido; te amamos Mafe; Eres un espectaculo de mujer. Fueron algunos de los comentarios destacados en su publicación.