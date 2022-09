Tras condena, aumentan rumores de ruptura entre Aida Victoria y Naldy

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano parece no estar pasando por su mejor momento, pues hace tan solo unas horas se confirmó que un juez de garantías emitió una orden de captura en su contra, por al parecer, haber sido partícipe en la fuga de su progenitora, la excongresista: Aída Merlano, quien hoy está profuga de la justicia en el país vecino Venezuela, según los últimos datos.

Mientras sus millones de seguidores y el país mismo se ha mostrado conmocionado por la noticia, que esta podría quedar privada de su libertad, se conocen nuevos rumores que complicarían aún más el momento que está viviendo la mujer.

Se trata de según medios de entretenimiento digital, una ruptura entre ella y su pareja Naldy, con quien parecía gozar de una estable e intensa relación hace pocas semanas, donde han brillado por su ausencia y donde Aida, en medio de chistes ha soltado pistas según fans, que corroborarían estos rumores.

Es por ello, que tras la lejanía pública que ha tenído en sus últimos eventos, muchos se han atrevido a asegurar que la joven no está pasando por su mejor momento emocionalmente hablando con el cantante e inlcuso, que pudieron terminar su relación.

Recordemos que durante los últimos fines de semana, la joven hizo presencia en el primer aniversario del restaurante de Luisa Fernanda W: Rancho MX y allí, estuvo sin la compañía de su novio. Después, fue en su asistencia al concierto de Blessd, donde también se le vio sin su pareja y para rematar, durante su jornada del domingo, también se mostró en un plan sola con su perrito.

Vale aclarar que puede tratarse de una simple coincidencia donde Naldy puede estar cumpliendo con sus obligaciones personales y profesionales mientras Aida se dedica un momento para ella junto a sus amigos cercanos. De momento, queda esperar que sea la propia barranquillera, quien muy fiel a su estilo, desmienta o confirme las especulaciones que hoy rondan en redes.

La mujer aprovechó sus historias de Instagram del día de ayer para sincerarse con sus fanáticos sobre por qué se había ausentado de sus redes personales en los últimos días y, es que, al parecer, no pasó por su mejor momento.

Perdónenme por no aparecer, había razones de peso, es que tu no sabes lo que a mí me ha pasado, me río pa' no llorar, es que hay cosas que uno dice "la muejr en las que yo me voy a convertir después de esto que me está pasando" pero hay otras que parecen casting para los Avenger y yo digo, me van a venir a reclutar los avengers.