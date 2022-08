¿Se pasó? Aida Victoria reveló lo más tóxico que ha hecho por amor

Si por algo sigue siendo tendencia la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, es por su espontaneidad y libertad par hablar con sus seguidores de casi que cualquier tema, dejando de lado los tabús que generalmente hay de por medio en aspectos íntimos, sociales, etc.

Lee también: Primo de Aida Victoria Merlano creó una guaracha inspirada en ella

Como muestra de ello está su más reciente dinámica de interacción, donde habilitó la famosa dinámica de preguntas, para interrogar a sus seguidoras sobre lo más tóxico que han hecho por amor, sin embargo, también aprovechó su propio planteamiento y las confesiones de las internautas, para revelar si ella también había replicado alguna de estas prácticas.

La primera y al parecer más común, fue la de una seguidora que recurrió a una estrategia vieja escuela, para pedirle la clave del celular a su pareja y de esa manera, poder revisarlo cuando este se durmiera. A esto, Aida Victoria respondió confesando, que ella también lo ha hecho en varias ocasiones.

Le decía, "regálame un minuto y cuando se dormí le revisaba hasta el alma", confesó la fan, a lo que Aida aprovechó para sincerarse: "Ay nena, yo esta si la hice, pero bueno ya uno cambia, uno se rehabilita, uno busca de cristo, uno se exorciza, pero bueno, yo voy a ir poniendo unas y usted dice si la ha hecho o no".

Las confesiones cada vez fueron subiendo más de nivel, ya que otra seguidora reveló que lo más tóxico que hizo para preservar su relación, fue fingir que estaba embarazada para ver si de esa manera su pareja seguía a su lado. Aida dijo que esta parece ser una carta frecuente entre sus fans, ya que muchas mujeres le confesaron lo mismo. Ella aseguró que nunca ha recurrido a esto.

Sin duda, la más fuerte de las confesiones, fue la de una seguidora que aceptó dormir en la misma cama con la ex de su pareja, solo porque él se sentía confundido y no sabía con cual quedarse. "¿Quée? a mi el chisme mocho no me lo dejas, tu a mí me vas a contar qué pasó...todavía yo no puedo creer esto?", reaccionó la barranquillera.

Aida Victoria presumió lujosa compra

Tras culminar su dinámica, Aida divirtió con cómico clip, donde mostró la lujosa compra que hizo en el exterior, de una exclusiva cartera de diseñador, la cual presumió con un inusual clip, donde aseguraba que ella trabajaba muy duro y que por ello gastaba su plata en lo que quería.

"#Pa' eso trabajo, #Me lo merezco, #Yo veré si me rifeo la plata....me lo merezco", cantó Aida en un beat guarachero, que desató risas y reacciones cómicas por parte de sus fanáticos.

"JAJAJAJAJAJAJAJA todos los días encuentro una razón más para estar obsesionada contigo", "Hay estás pintadaaaa", "Amo me encanta esas pendejadas", "Hija si ese bolso hablara", "Jajajajaj está mujer", "tan yo cuando me pongo a comprar cosas que ni usaré" y "te pasas", fueron algunos de los comentarios.

No dejes de leer: Aida Victoria Merlano demuestra el poder de su mente en contenedor con hielo