Aida Victoria divirtió con cómico video sobre tener novios menores

En los últimos días, la creadora de contenido Aida Victoria Merlano se ha mostrado muy activa en sus colabaraciones para redes, con el también influencer "Herrera", quien en pocos días se ha ganado la admiración y cariño de miles de internautas.

Puedes leer: La única manera en que Aida Victoria perdonaría una infidelidad

Como muestra de sus videos juntos, está el más reciente Reel que publicó la barranquillera en su Feed oficial, donde recreó junto a este, las cosas que se viven cuando una mujer "madurita" entabla una relación con una persona más joven.

"A mí me encanta comer a la carta, eso es un biscochote divino, el sábado te lo presento que es el cumpleaños", dice Aida Victoria mientras muestra el infantil regalo que le comprara para celebrar su vuelta al sol. "Esto es pa' tu novio, tu no aprendes Aida, búscame la pañalera, tu te vas a meter presa Aida, mira ese pelaito lo vas a terminar de criar", le dice el amigo que la acompañaba, al ver que estaba involucrada con alguien tan joven.

Tras esto, Aida se mostró conmovida diciéndole a su amigo, que no hablara así de alguien no conocía, ya que este era muy maduro para su edad..."A mí me gustan los tranformers, por que sale ese carro amarillo que hace "pum pum pum" y también ese convertible rojo..." se le ve diciendo al novio joven de la barranquillera, demostrando que no es tan maduro como ella dice.

Esta aprovechó el momento para interrumpirlo con sus toques de seducción, poniendo sus senos justo frente a él, uien aunque la miraba nervioso y fascinado, optó por ver la película de carros, en vez de la opción un poco candente que le propuso ella.

No dejes de leer: "¿Tú eres loca?": Aida Victoria a quien preguntó por parte íntima de su novio

"El que duerme con pelaos amanece sucio, búscate uno de tu edad, que nos dé, que nos surta, que nos saque, porque estos manes jóvenes andan pelaos", le dice el amigo, a lo que Aida recuerda una escena donde Herrera le pide dinero para la lonchera del colegio.

Así reaccionaron los internautas

Bastaron minutos para que sui video superara las 157 mil reproducciones y acumulara miles de comentarios, que en su mayoría elogiaban y pedían más de estos contenidos de humor.

"Más vídeos así", "ajajajja dónde están mis hijos, me matooooooo con eso", "la rompiste", "Jajajajajjajaajaja ¡Qué viva el colágeno!", "Emiro es el mejor, lo amé", "Yo solo quería ver transformers", "Está colaboración está a otro Nivel", "Pásame la compota esa más bien JAJAJAJAJAJA", "Cómprenle una buena proteína al novia y veraz que no las dejan", "me puedo auto etiquetar? JAJAJAJA", fueron algunos de los comentarios.

Te puede interesar: Aida Victoria Merlano defendió a la mujer que asegura hablar con alienígenas