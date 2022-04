Aida Victoria tuvo una caída en su casa que la dejó llorando

La polémica creadora de contenido costeña, Aida Victoria Merlano, les contó a sus seguidores la difícil situación por la que tuvo que pasar por estar bajando las escaleras de su casa en medias.

Llorando, la influencer explicó que pasó un gran susto cuando se cayó y después, un poco más calmada, dio más detalles de lo sucedido para que sus fans entendieran cómo fue la caída.

“Creo que casi se me daña el cumpleaños: venía corriendo por las escaleras en medias y me resbalé como desde el quinto escalón, o sea no sé cómo no me fracturé […] No saben el sofoco que yo pasé, o sea es que mi escalera no tiene baranda, entonces también es como esa sensación de tirar a agarrar algo y que no hay nada y te vas… aparte caí sentada y me deslicé desde ese escalón donde caí al de abajo y la piedra estaba ahí” explicó la influencer.