Aida Victoria volvió a pronunciarse tras su pleito con líder social

Hace tan solo unas horas, el nombre de Aida Victoria Merlano se apoderó de las tendencias digitales, tras mostrarse entre lágrimas en un "Live" de Instagram, mientras revelaba que Cristian, el líder social que había decidido ayudar tanto en términos económicos como educativos, había traicionado su confianza, con delicadas declaraciones que podían acarrearle incluso problemas legales.

Esta fue la principal motivación por la que quiso salir a aclarar antes que él, lo que estaba pasando y desde luego, el dolor que sentía por lo que estaba sucediendo se hizo latente.

Luego del "En vivo", muchos seguidores de Aida Victoria festejaron que le hubiera retirrado su apoyo, porque no vieron ético, que este no hubiese sabido agradecer que ella le hubiera abierto incluso las puertas de su casa. Sin embargo, otros cuantos se mostraron un tanto confundidos con sus declaraciones, por lo que esta se vio obligada a pronunciarse por segunda vez, para aclarar ciertos puntos.

Yo no voy a dejar de ser quien soy porque me paguen mal y tampoco voy a dejar de ayudar por eso, por que al final del día yo no ayudo pa que la gente me pague bien, mucha gente me ha hecho cagadas enormes que yo no he salido a contar, pero en este caso particular, si lo hice público, porque hay cosas que se pueden preveer