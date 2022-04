Aida Victoria sobre la boda de Andrea Valdiri y la polémica con Epa Colombia

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano, es una de las mujeres más queridas, sonadas y seguidas de las plataformas digitales, gracias a la belleza, sensualidad y gran oratoria que hasta ahora la caracteriza. Esto, ha hecho que gran parte de lo que dice, hace y publica, se convierta rápidamente en tendencia nacional y digital.

Otro de los aspectos que más resaltan en la también empresaria, es su interacción directa y sin pelos en la lengua con su comunidad de seguidores, a quienes les habla y hace confesiones sin tabú sobre temas personales e íntimos. Además por opinar muy cómica y asertivamente sobre los escándalos o hechos más sonados del momento.

El ejemplo más reciente de ello se dio en la dinámica de preguntas que habilitó en las últimas horas en sus historias de Instagram, donde se refirió a la que parece ser la boda del año entre la empresaria y creadora de contenido Andrea Valdiri y el también generador de contenido Felipe Saruma. Primero, un internauta le interrogó sobre por qué no había estado en la fiesta de la pareja, ya que le hubiese encantado ver los contenidos que ella seguramente habría publicado.

¿Cómo que yo no estuve? amor, estuve en alma, me lo grité me lo sentí, lo lloré, me vi ese en vivo, yo hacía perros y yo decía "besooo, besooo", expresó entre risas.