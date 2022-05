"Voy a seguir apadrinando la educación de Cristian", Aida Victoria

Aida Victoria Merlano sigue apoderándose de las tendencias digitales, por la fuerte polémica que vive a raíz de "la traición" que recibió por parte de Cristian, el líder social del Chocó que decidió ayudar tanto en términos económicos como educativos. Al parecer, este habría hecho delicadas declaraciones que pudieron acarrearle incluso problemas legales.

Puede ser de tu interés: Aida Victoria volvió a pronunciarse tras su pleito con líder social

Esta fue la principal motivación por la que quiso salir a aclarar antes que él, lo que estaba pasando y desde luego, el dolor que sentía por lo que estaba sucediendo. Al parecer, luego de sus pronunciamientos, el joven habría intentado "camuflar las cosas", pero esta vez, Aida mostró cero credibilidad por sus palabras, al punto, en que confirmó públicamente que retiraría todos sus apoyos de manutención y educación para él.

Aida Victoria y su radical cambio de postura

Tras afirmar que lo "quería a metros de su vida" el joven habría buscado un acercamiento para aclarar la situación y reconocer las faltas que había cometido, también desmintió otras, que según él, jamás se atrevería a decir, como por ejemplo, que había estado sexualmente con ella. Todo esto, en una extendida conversación con la barranquilelra, quien tuvo un rotundo cambio de postura.

Yo siempre he dicho que la educación no debe ser un privilegio de quien pueda comprarla sino un derecho de todos y de alguna manera, castigar a alguien con su educación me parece injusto y es por esa razón que cambié de opinión y voy a apadrinar la educación de Cristian a pesar de que no lo quiero de regreso en mi vida. Ayer hablé con él y por primera vez me aceptó un montón de cosas que en otras situaciones me había negado.

No te pierdas: "Sé la clase de persona que eres", Aida Victoria contra líder social

Conto que en detalles de su conversación, le dijo a Cristian que tapar una mentira con otra nunca era sano, porque pudieron haberlo hecho mucho daño a ella, "más del que me hicieron". Sin embargo, ella entiende que él nunca tuvo una mamá que le dijera muchas cosas para actuar en la vida y aunque puede entender sus errores, no logra perdonar que no aceptara en su momento las consecuencias de sus actos y que además, quisiera difamarla a ella, por no dejar caer su ego.

Yo no quisiera que a mi me juzgaran por errores de hace 10 años, porque he cambiado, he aprendio y soy distinta y creo que Cristian tampoco se merece que yo lo juzgue, o que lo jusguemos de por vida, por los errores que cometió. Nosotros nos vamos todos los días a la cama diciendo "perdónanos, como perdonámos a los que nos ofenden", pero ¿como los perdonamos realmente?, preguntó.

Todo esto, le sirvió para enviarle una profunda reflexión a sus seguidores, donde les recordó que todos nos equivocamos en algún momento y que recordarlo, es importante para aprender a perdonar. También recordó que sobre todo es importante aprender a pedir perdón, porque eso ayuda a sanar muchas heridas y culminó con un mensaje para el joven. "Cristian, de corazón espero que la vida te de la oportunidad de rectificar tus errores y aprender de ellos".

No dejes de leer: Aida Victoria reveló polémica situación con el joven que ayudó en Chocó