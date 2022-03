Aida Victoria Merlano se pronunció tras filtrarse beso con Yeferson Cossio

El nombre de Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio ha estado en boca de miles de fanáticos en las últimas horas luego de que se generaran algunos rumores de una posible relación entre los dos.

Sin embargo, aunque en un principio ninguno de los dos se refirió a lo que estaban diciendo algunos de los internautas, las cosas cambiaron de rumbo cuando fueron filtradas algunas imágenes y también videos en los que quedaron expuestos.

Tras haberse filtrado un video en el que los dos se estaban dando un beso en la boca, muchos de los usuarios empezaron a atacarlos, pues algunos no estuvieron de acuerdo que el paisa estuviera con Merlano a pocas horas de confesar que había terminado su noviazgo con Jenn Muriel.

Por lo cual, Aida Victoria decidió hablar a sus seguidores y para esto, publicó un corto video desde su cuenta oficial de Instagram, en el que aseguró que sí, que ella había salido con Yeferson, pero lo hizo cuando él ya no tenía relación alguna con Muriel.

“Tal vez yo no fui lo suficientemente clara. Yo no estoy negando nada, de hecho en mis historias anteriores dije que yo sí salí con Cossio… Estamos en una foto donde él me está agarrando el muslo y yo le estoy agarrando la pierna y el contexto es más que evidente”, fue parte de su discurso.