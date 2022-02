Aida Victoria se le midió a responder preguntas incómodas

La creadora de contenido barranquillera, Aida Victoria Merlano, se caracteriza ante los ojos de Colombia por su belleza, carisma, oratoria, pero sobre todo, por hablar sin pelos en la lengua sobre temas controversiales, sexuales e íntimos.

Muy fiel a su estilo, la mujer aprovechó la dinámica de preguntas en su Instagram, para retar a sus seguidores a que le hicieran preguntas realmente incómodas, comprometiéndose a responderlas.

Muy habitual a estos casos, sus más de 2,6 millones de seguidores no desaprovecharon la oportunidad para interrogarle sobre su relación con Naldy, experiencias en la intimidad y hasta por las partes íntimas de un reconocido influencer.

La primera pregunta es si le gustaba practicar sexo anal, a lo que dijo que no, que ni siquiera por asco, sino porque le parecía doloroso: "todo el mundo me dice, al principio duele pero al final te juro que se siente increíble...júralo por tu madre si quieres pero no quiero hacer eso".

Luego le preguntaron por qué no ha podido ser feliz con alguien y si era que nadie cumplía sus expectativas, a lo que dijo que no era cierto ya que ella ha sido muy feliz en su momento, pero que precisamente se va porque deja de serlo.

Posteriormente, compartió un truquito para hacer buen sexo oral: "obviamente la técnica es súper importante, pero a mí me parece más importante el morbo, obviamente tu babeas mucho, cero dientes, pero, una miradita coqueta, saliba y pa' dentro toda, lo matas".

La mujer cerró la primera ronda de preguntas con un interrogante muy común este lunes, sobre la zona íntima de 'La Liendra', a lo que dijo que a ella no le importaba eso, porque no era ella la que estaba con él, entonces que de la misma manera no debería importarle a nadie.

Culminó describiendo el lugar más incómodo donde ha tenido relaciones íntimas: un baño social, de aporximadamente 1,20 metros por 1,00 metro.

