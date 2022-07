Aida Victoria rompió su silencio y reveló si realmente está embarazada

El nombre de la creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano se apoderó en las últimas horas de las tendencias digitales al hacerse latente fuertes especulaciones que aseguraban, que la mujer podría estar esperando su primer bebé, producto de su relación con el cantante de música urbana Naldy.

Recodemos que hace varios meses el antioqueño la sorprendió con una romántica y creativa propuesta de noviazgo en una vía principal de la ciudad, a lo que la mujer no pudo resistirse a decirle que sí. Desde entonces, vienen gozando de lo que parece una estable e intensa relación.

Ahora y tras múltiples momentos en pareja, la también empresaria sorprendió en sus recientes contenido, donde se le veía una inusual pancita que dejó mucho a la maginación de sus seguidores. Por si fuera poco, en las últimas horas algunos internautas notaron que en el fondo de su vivienda había una caja con un coche para bebés, lo que avivó las especulaciones de que la joven podría estar atrevasando, un proceso de gestación.

Fue tanto el impacto que generó el artículo para bebé, que la joven se vio motivada a eliminarlo, sin embargo, la ola de mensajes y comentarios al respecto no paraban de llegar a su DM por lo que se vio obligada a romper su silencio y sincerarse de una vez con todas con sus fanáticos para darle fin a los rumores.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó expresando que quienes vieron ese artículo para bebés en sus interacciones y se atrevieron a asegurar que esa era la prueba de su embarazo, pues están muy equivocados por que simplemente se trata de un regalo que le hizo a alguien que aprecia mucho.

"Nelsy me ayuda acuidar a mis amdrinas que fueron las que me criaron desde que yo tenía tres meses de nacida y cuando quedó embarazada no sabíamos cómo iba areaccionar min madrina al tener un bebé en la casa, entonces a la priemra que llamó fue a mí y yo le diuje "no importa, yo te apoyo, vamos pa' lante".