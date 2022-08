Aida Victoria reveló lo que desea hacer con su amor platónico

La creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano sorprendió en las últimas horas a sus millones de seguidores en Instagram, al mostrar una de las escenas que se vivió en el marco del concierto de Blessd, donde asistió con su entrañable amigo Diego.

Allí, el cantante de música urbana subió a una fanática al escenario para sentarla en medio de el y cantarle uno de sus éxitos. Esto, mereció que Aida Victoria, se planteara la hipótesis de qué esperaría ella que sucediera, si su amor platónico fuera cantante y además la invitara a estar con él en tarima.

"Si Mario Casas fuera cantante y me montara al escenario...aquí, en la silla rimax, bueno, yo me siento, ¿aaah nada más me vas a cantar? noo, no, ¡encuérate! Dios mío así son, dame por lo menos una rosadita de huevo", dijo entre risas la barranquillera.