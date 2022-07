Mostrando el resultado de su ecografía, Aida Victoria reveló una buena noticia

Hace pocas horas Aida Victoria Merlano realizó una dinámica en su cuenta oficial de Instagram en la que habló sobre diferentes temas, uno de ellos el procedimiento estético que ella se realizó en sus glúteos, pues en las redes sociales un internauta afirmó que socialité se había inyectado biopolímeros y que además ella supuestamente los estaba promocionando a través de sus redes sociales.

Al respecto la barranquillera afirmó que ella nunca se ha inyectado ni ha promocionado en sus redes biopolímeros y detalló, como ya lo había hecho en anteriores ocasiones, que su procedimiento se realizó con hilos de polydioxianona que ayudan a levantar los glúteos, mas no a aumentar su tamaño.

En ese momento Aida Victoria Merlano afirmó que se iba a realizar una ecografía de tejidos blandos debido a que un seguidor estaba afirmando que ella se había aplicado biopolímeros en sus glúteos y ella quería demostrar que eso es falso.

Y este miércoles Aida Victoria Merlano no solamente se sometió a una ecografía de tejidos blandos, sino que también reveló los resultados en una publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram en la que mostró las imágenes de ese examen y con ella una buena noticia.

Al hacer la publicación Aida Victoria Merlano confirmó que ella no tiene biopolímeros, y con esto respondió a las personas que estaban afirmando que ella no usa ni promociona en sus redes este tipo de sustancias y quiso hacerse el examen y revelar el resultado también para que las personas no caigan en la aplicación de biopolímeros y no pongan su vida en riesgo “por un par de nalgas”.

“Desde el amor les comparto los resultados de mis exámenes en los glúteos. Normalmente nunca le doy importancia a lo que la gente piense o a si me atacan o no; pero hace 1 semana leí un mensaje de alguien que me preguntaba cuáles eran mis biopolimeros y que quien me los había puesto, cosa que me hace pensar que el hecho de que alguien me acuse de “tener y promocionar” biopolimeros, no sólo puede desencadenar en ataques sino en que algunas mujeres caigan en ese infierno creyendo que yo los tengo y no he tenido consecuencias negativas. NO HAY BIOPOLIMEROS BUENOS; ni los tengo ni los promociono. No olviden que ‘lo esencial es invisible a los ojos’, así que no pongan su vida en riesgo por un par de nalgas. Mucho amor”, escribió la influenciadora en el post.