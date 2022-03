Aida Victoria reveló cómico regaño de su mamá, Aida Merlano

El nombre de Aida Victoria Merlano se apoderó de las tendencias digitales este fin de semana, tras protagonizar divertidos videos y sensuales fotografías, en el marco de la batalla de las flores en las fiestas de su ciudad natal: El carnaval de Barranquilla.

Allí, la joven deslumbró no solo con su belleza y sensualidad, sino también con la sencillez y bonita energía que constantemente la caracteriza. Más allá de los contenidos en torno al carnaval, hubo una cómica situación con su progenitora que divirtió a sus millones de seguidores.

Se trata de un audio que le mandó su mamá: Aida Merlano, donde la regañaba de manera muy graciosa por vestir casi que en su mayoría de historias el mismo conjunto deportivo: un pop y un short licrado.

"¿Qué es lo que tiene ese top y esa licra que tu no te la quitas ni pa ir al baño? osea, todas las cosas que tu montas que historias y videos lo haces con la misma ropa que yo creo que ya debe oler es a zorrillo", dijo Aida Merlano.

Tras esto, los comentarios de los internautas no tardaron en llegar en las diversas páginas de entretenimiento nacional que replicaron y realizaron el audio, en su mayoría, riéndose de los habituales regaños de las mamás.

"Definitivamente los regaños de las mamás no tienen estrato social", "soy yo o todas las mamás regañan igualito", "se me hace que ellos dos tienen una relación tan bonita", "jajajaja pensé que era el único que notaba lo mismo" y "Aida Victoria no se va volver a poner esa licra en sus historias" fueron algunos de los comentarios.

