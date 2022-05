Aida Victoria Merlano revela por qué no se considera una mujer valiente

Aída Victoria Merlano se ha ganado el cariño de sus seguidores en las redes sociales no solamente por sus atractivas fotografías, como las que publicó durante el fin de semana en donde aparece posando solamente en lencería, sino también por lo frentera qué es para decir cierto tipo de cosas.

Es por eso que la realizadora de contenido publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en las que afirmó que ella es una farsa debido a que varias personas la catalogan como una mujer valiente, ya que ella no se considera valiente sino corajuda debido a que para ella la valentía implica enfrentarse a una situación difícil, pero sabiendo que las cosas pueden salir bien.

“El otro día yo caí en cuenta de que soy una farsa y una farsa que hay que desmontar, porque mucha gente me ha atribuido la heroica cualidad de ‘valiente’ y eso es algo que no soy, la valentía implica enfrentarse a una situación difícil, adversa, que a muchos atemoriza, pero que a ti no, a una situación que, a pesar de lo difícil, tú sientes que al final del ejercicio tú vas a resultar victorioso”, dice Aida Victoria en el comunicado.

Aida Victoria admira el coraje

Sin embargo, más adelante Aída Victoria afirmó que ella no admira a los valientes sino a los corajudos y que ella se considera corajuda ya que a la mayoría de situaciones a las que se ha enfrentado, lo ha hecho sintiendo mucho susto y pensando que quizás no logré superarlo. pero que eso no la hace parar de luchar.

“Yo no admiro al valiente, yo admiro al corajudo, a la mayoría de situaciones que yo me he enfrentado en la vida, lo he hecho cag&%$ del susto pensando que a mitad del camino me voy a desplomar, pero eso no me hace parar de caminar”, agregó la influenciadora.

Más adelante, Aida aseguró que “el coraje es la cosa más linda que hay” debido a que, según ella, esta no es una cualidad de pocos, sino de todas las personas pero que muy pocas logran aflorar y que provoca que las personas se acepten vulnerables frente a ciertas situaciones, aunque entendiendo las limitaciones que pudiesen tener y siguen adelante. Por último, la influencer dijo que pese a que las personas les gusta ganar es el fracaso en donde más aprenden.

“A pesar de que todos queremos ganar, en el fracaso es cuando realmente uno aprende y en el fracaso es que uno crece, por eso yo amo el coraje y no la valentía” aseguro Aída Victoria Merlano de su publicación.

