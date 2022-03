¿Abrirá Only Fans? Así respondió Aida Victoria ante la pregunta de un seguidor

Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido más polémicas de nuestro país. Esta barranquillera, que se dio a conocer tras la detención, por ayudar en la fuga de prisión de su madre, ha aprovechado la fama que obtuvo de este incómodo suceso, para darse a conocer a través de las redes sociales.

Desde su aparición en Instagram y Twitter, Aida Victoria se ha mostrado sin tapujos y no evita ningún tema, ni siquiera los que tienen que ver con su madre, quien es prófuga de la justicia.

Recientemente, Aida se ha visto inmersa en la polémica de las redes sociales, debido a algunos videos que la comprometían con el, también, creador de contenido, Yeferson Cossio. En dichos videos, los influenciadores se estaban dando un beso, por lo que se empezó a especular con una relación entre ellos.

Tras varios ataques de los seguidores de los dos, Aida decidió salir a hablar, asegurando que entre ellos dos no había ninguna relación, pero sí habían salido, como dos personas adultas y solteras. A pesar de esto, los ataques en redes en contra de Aida no han cesado.

Y aprovechando esta coyuntura, y para permitir que sus seguidores se desahogaran, Aida abrió la caja de preguntas en su cuenta principal. Allí, además de ataques, recibió la pregunta de un seguidor que quiso saber si ella había contemplado la posibilidad de abrir una cuenta de Only Fans, plataforma en la que, principalmente, se publica contenido para adultos.

Ante la pregunta, Aida aseguró que, aunque no está en sus planes, no puede decir "nunca". Asimismo, aseguró que le gusta que la vean, pero no le “suena” el hecho de que alguien pague para tener este contenido.

