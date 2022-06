La jocosa respuesta de Aida Victoria a quien le hizo crítica a su parte íntima

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 3 millones 300 mil seguidores, la creadora de contenido costeña, Aida Victoria Merlano, mostró su outfit para ir al gimnasio y recibió un interesante comentario de parte de un seguidor que ella quiso contestar.

Aida Victoria, quien recientemente envió un reflexivo mensaje a sus seguidores, dio a entender que la persona que la criticó es una inmadura y que es normal que se le marque ‘la panocha’ porque eso es lo que ella tiene.

“Nunca falta el niñito de primaria dizque ‘qué panocha’, pues marica la cuca se pronuncia porque, si uno tiene cuca, la cuca se marca. Si usted no tiene cuca, la cuca no se le va a marcar, pero cuando uno tiene una cuca y sobre todo de fundamento jajaja… Y te quiero aclarar una cosa, infeliz. A ti no se te marca nada con tus joggers no porque sean joggers sino porque usted no tiene pipi que se le marque” dijo de una forma divertida la influencer.