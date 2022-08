Aida Victoria se robó elogios con poderoso mensaje sobre los estereotipos

Si por algo se caracteriza la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, es por su espontaneidad y libertad par hablar con sus seguidores de casi que cualquier tema, dejando de lado los tabús que generalmente hay de por medio en aspectos íntimos, sociales, políticos, etc.

Como muestra de ello está su más reciente Reel de Instagram, donde habló mediante un poderoso mensaje, sobre el empoderamiento femenino y los "estereotipos superficiales" que deben desaparecer más que de la sociedad, de la mente de cada mujer, que según sus palabras, deben aprender a amarse y valorarse tal y como lucen, porque así se ven perfectas para los ojos de la persona indicada.

"No necesitas un 90-60-90 para ir a donde quieras y tu cuerpo no es un obstáculo para ser “la de las pintas brutales”", escribió la barranquillera sobre su post.

Tras esto, Aida dejó claro que el mundo está lleno de mujeres increíbles que han hecho de su cuerpo un obstáculo, porque crecieron escuchando que hay cuerpos para esconder y otros para presumir y por ello, se han limitado de vivir libremete, incluso de ir a la playa por que sus cuerpos les acomplejan.

Fue por ello, que aprovechó sus siguientes palabras y la compañía de una de sus amigas, la cual tiene unas tallas de más, para mostrar como ambas pueden vestirse de la misma manera y verse igualmente increíbles aunque cada una tenga su propio sello y estilo personal.

Pero esas no seremos nosotras, porque no necesitamos un 90-60-90 para ir donde queremos y no nosponemos lo que nos toca sino lo que se nos da la gana las diosas vienen en diferentes presentaciones y tu cuerpo no es un obstáculo para ser la chica que se vuste brutal.

Aida Merlano hizo público su orgullo por mensaje de su hija

Fue cuestión de minutos para que su Reel superara los 55 "me gusta" y acumulara múltiples comentarios, que elogiaban sus palabras de amor propio para las mujeres.

"AMOOO, gracias por esto! Lo necesitaba!", "Gracias por inspirarnos a brillar y a entender que para todos hay lugar", "No sabia que necesitaba tanto un video hasta que vi este soy mama de 2 y las inseguridades llegan y el camino de aceptarse y amarse es dificil pero no imposible", "Debería de a ver más almacenes de talla grande ' ese es el problema la mayoría de talla no pasa de xl" y "Me encanta este contenido que muestra cuerpo reales", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, entre los comentatios huibo uno que llamó particularmente la atención y fue el de Aida Merlano, mamá de Aida Victoria, quien se mostró orgullosa por el poderoso mensaje que compartió su primogénita y quiso reforzarlo con asertadas palabras.

Particularmente tengo la experiencia de conocer a la mujer con el cuerpo más bello que mis ojos pudieron ver, con cero cirugías y cero entrenamiento. Realmente para esos tiempos no se prestaban las circunstancias.

Esa mujer es tu tía Vanessa que luego de tener bebés aumento bastante de peso y hoy para mi ella sigue siendo la Gordita más sexi que conozco. @vanessamerlano

Yo siempre la admiré y la seguiré admirando porque más allá de un cuerpo tiene una personalidad increíble.

