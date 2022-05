El atrevido outfit con el que Aida Victoria iría a la boda de su ex

La creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano es una de las mujeres más queridas y seguidas de las plataformas digitales, por su contenidos de humor, por sus profundas oratorias, pero sobre todo, por la belleza y sensualidad que emana en casi que la mayoría de sus publicaciones. Esto ha hecho que gran parte de lo que hace y publica se convierta rápidamente en tendencia nacional.

El ejemplo más reciente de ello se dio en sus historias de Instagramn de las últimas horas, donde habilitó la famosa dinámica de preguntas para mostrar los outfits que usaría para situaciones determinadas, desde luego, poniéndole su característico toque de sensualidad.

El primer outfit que mostró, fue el atrevido vestido con el que iría a la boda de su expareja. Uno con blusa estraple tipo body, con una falda de encaje encima, en total transparencia. Todo esto, con la intención que esta persona se dovorcie y peor aún, no se case.

Posteriormente mostró el sensual vestido que usaría para reuinir a todo su ganado en una fiesta con amigos. Para esta situación, optó con un pequeño vestido rojo con escote profundo en el pecho y unos aberturas bastante sútiles y sensuales en los laterales del abdomen alto. Además les hizo una particular recomendación.

Muchachos pido antes que nada madurez emocional, Dios dijo antes que nada, "no mires a la mujer del prójimo", pero qué pasa cuando una mujer es de varios prójimos, yo no he leído nada de eso...muchachos que son esas caras si a Dios no le gusta la avaricia, a compartir".