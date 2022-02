Aida Victoria opinó del video filtrado de La Liendra y Dani Duke

En las últimas horas los nombres de Dani Duke y La Liendra han estado en boca de millones de usuarios en las redes sociales luego de que se filtrara un video de su intimidad y quedaran expuestos en la internet.

Por lo que, la reacción de los internautas y algunos memes que sacaron de la situación, fueron un punto clave para que Aida Victoria Merlano decidiera dar su opinión con respecto a lo sucedido.

Todo esto se dio por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que Aida Victoria dejó ver que no estaba de acuerdo con los comentarios negativos que se les estaban atribuyendo a la pareja de influencers, pero sobre todo a Dani Duke, que fue la mayor afectada por los ataques que recibió.

“Todo el mundo anda hablando del video íntimo de una pareja de influencers que se filtró y entiendo la situación porque hace dos años me pasó algo similar. La diferencia es que yo no era la protagonista del video y aún así, me llovieron una serie de adjetivos calificativos horribles que, ni se alcanzan a imaginar”, fue parte de lo que dijo.

No obstante, también defendió el hecho de que en la intimidad, las mujeres podían ser como quisieran y que, eso no las hacía menos en todos los ámbitos en los que se desenvolvían.

“Decirle a la gente que no lo comparta o que no lo vea es imposible porque eso siempre va a despertar el morbo de las personas, pero lo que sí podemos hacer es frenar el agarrar la moral sexual de una mujer y humillarla de la forma en como lo hacemos…”.

Además añadió:

“La vida de una mujer no termina con un video íntimo porque ese es simplemente una faceta que no anula a las otras, o sea, yo puedo coger, chu”·$%, escupir y grabarlos si se me da la gana y nadie tiene porqué faltarme al respeto. Es como si yo dejara una puerta ajustada y alguien viene, la patea y se me mete al último cuarto de la casa…”, indicó.