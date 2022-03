Aida Victoria narró uno de los momentos más duros de su vida

La creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano, sigue en el ojo público por las noticias que la han acarreado recientemente. Esto ha hecho que la atención de los internautas siga bastante centrada en ella.

Recordemos, que Aida Victoria es una de las mujeres con mayor interacción en sus plataformas digitales y como muestra de ello, recientemente habilitó la dinámica de preguntas donde se dispuso a responder abiertamente cualquier interrogante que tuvieran sus seguidores.

Primero, respondió cuál es el tipo de hombre que le llama la atención, aclarando que aunque todo entra por los ojos, no necesariamente es por el físico, sino por su presencia, ya que según ella, hay muchos que llegan y te cautivan con la presencia, forma de hablar, por la mirada, carisma, etc.

Posteriormente, le preguntaron sobre uno de los temas más complicados de su vida y fue cuando la llevaron presa, cuando según ella, ya se había puesto voluntariamente a disposición de la Fiscalía, aprovechó la pregunta, para narrar a detalle la difícil situación que vivió a raíz del proceso legal contra su progenitora.

Mi mamá estaba provada de la libertad y ella se voló y como yo estaba en el lugar de los hechos cuando eso pasó, yo me puse a disposición de la Fiscalía por si me necesitaban para el proceso y a la misma dirección que yo di, me mandaron 15 policías, me bajaron de un carro con una pistola en la cabeza y me encerraron 15 días, comenzó.