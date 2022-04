Aida Victoria Merlano y su respuesta a quien la comparó con Chucky

La monumental fiesta que Aida Victoria Merlano hizo la semana pasada para celebrar su cumpleaños todavía sigue dando de qué hablar ya que durante el evento se presentaron varios conflictos entre algunas celebridades algunos de ellos entre Yina Calderón y Karen Sevillano y con Lina Tejeiro, e incluso uno que la propia Aída, Merlano casi tiene con la influencia ahora conocida como “La Toxicosteña”.

Por eso durante este fin de semana la influenciadora, a través de sus redes sociales, estuvo revelando más de detalles de su evento y por eso comenzó a responder las preguntas de sus seguidores, pero parece que informó de más, pues terminó revelando la cantidad de dinero que le había dado cada uno de los invitados, algo que generó polémica pues algunos de los invitados no estuvieron de acuerdo con eso y debido también a los señalamientos, Aida tuvo que salir a disculparse de manera sincera.

Uno de sus seguidores le preguntó si era verdad que ella y la influenciadora conocida como la “Toxicosteña” se iban a pelear debido a un video que se vio en una de las historias de Instagram en donde ambas aparecían discutiendo, al respecto Aida Victoria afirmó que no iba a pelear con ella pues sabía que si lo hacía podía llevar las de perder.

“Obviamente no porque ‘el mico sabe en qué palo trepa’, ella a mí me pega y me manda para la p%#$ mie$#%, así que yo calmadita, decentemente, le quitaba el micrófono muy normal, pero me partí toda la noche con esa mujer”, dijo la influenciadora en uno de sus videos.