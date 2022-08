Aida Victoria Merlano enseñó cómo sería su relación con un vallenatero

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano es una de las influenciadoras más transparentes al momento de hablar sobre su vida sexual, sentimental o amorosa. Pues como lo ha dejado claro en diversas ocasiones, la joven no teme mostrarse tal cual es y tocar temas que suelen ser tabú entre la sociedad.

Te puede interesar: Laura Barjum le respondió a Aida Victoria Merlano sobre polémico video

Aunque este suele ser su principal contenido, la ifluenciadora también suele divertir a sus seguidores con videos con alta carga de humor, como lo hizo en esta ocasión por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de tres millones y medio de seguidores.

A través de varios audiovisuales publicados en esta red social, la hermosa joven expresó su gran admiración por el cantante fallecido Kaleth Morales, artista en el que se inspiró para crear su más reciente contenido digital.

AIDA VICTORIA MERLANO DIVIRTIÓ CON NUEVO CONTENIDO

Aida Victoria Merlano quiso enseñarles a sus seguidores cómo sería su vida amorosa con un vallenatero basándose en diversos fragmentos de diferentes canciones del género y creando toda una conversación con base en ellas.

“Kaleth Morales es mi crush de la vida. Si ese hombre estuviera vivo yo seguramente estaría detrás de él. Entonces yo dije: ¡Ay, que chévere tener un novio vallenatero! Me imagino que a uno le cante en tarima, y luego me puse a pensar cómo sería mi relación con un vallenatero”.

Y es que, a raíz de esta idea, la creadora de contenido presenta toda una situación en la que estaría discutiendo con su supuesta pareja vallenatera a causa de una infidelidad, y quien le respondería con versos de las famosas canciones.

Sin embargo, al finalizar el video, Aida Victoria deja claro que quienes gustan de este género musical no necesariamente son infieles y que la situación que acaba de presentar es una de sus creaciones para entretenerlos.

“Los vallenateros en realidad son fieles, yo me estoy inventando la mala vida (emojis riendo)”, expresó la hermosa joven.

Esta no es la primera vez que la influenciadora crea este tipo de contenido, pues recordemos que meses atrás comparó su vida sentimental con la del también artista de vallenato Diomedes Díaz. Pues en aquella ocasión afirmó que ella era contenta y enamorada como el cantante.

“Porque yo soy como Diomedes. Yo soy contenta y enamorada. A mí me encanta que me escriban un mensaje, que a mí me dé cosquillas en el estómago. Que yo me desespere por verte. Porque yo no sirvo como que pa’ cog** con alguien, porque solo me gusta. No, yo tengo que cog** enamorada. Entonces nada, yo me enamoro de todos”.

No dejes de leer: Naldy responde qué pensó al ver el beso de Aida Victoria y Mariam Obregón