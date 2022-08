Primo de Aida Victoria Merlano creó una guaracha inspirada en ella

Si por algo se ha caracterizado la influenciadora Aida Victoria Merlano es por su espontaneidad al momento de crear o reaccionar a diferentes contenidos digitales, por lo que en esta ocasión no dudó en compartir un corto audiovisual creado por uno de sus familiares más cercanos al ver una de sus historias compartidas días atrás por medio de sus redes sociales.

Resulta que, en aquella ocasión, la creadora de contenido digital enseñó un nuevo bolso Louis Vuitton color azul y detalles blancos que había realizado por Internet. Sin embargo, lo que llamó la atención en ese momento fueron sus palabras, pues expresó que, aunque no necesitaba esa nueva adquisición, trabajaba para darse gusto.

“Mi primo me hizo una canción con un TikTok que publiqué. Necesito que la escuchen. (Risas) Ni yo entiendo lo que acabo de publicar”, manifestó la joven antes de enseñar el corto videoclip.

Y es que, en esta nueva entrega digital, se le puede ver a Aida destapando su bolso nuevo junto a diversos bailes para celebrar este momento, mientras de fondo suena la guaracha que su primo le compuso tomando como base las palabras que utilizó en aquella ocasión, siendo estas: “Hashtag, pa’ eso trabajo, Hashtag, me lo merezco, hashtag, yo veré si me rumbeo la plata”.

LA REACCIÓN DE LOS INTERNAUTAS

El videoclip, que fue publicado hace menos de una hora, ha logrado reunir más de nueve mil ‘Me gusta’ y decena de comentarios, entre los que destacan algunos como:

“tan yoo jajaja soy tu fan”, “JAJAJAJJAJAJAAJJAJAJAA si soy”, “Hija si ese bolso hablara”, “JAJAJAJAJAJAJAJAJA TE AMO”, “Amo me encanta esas pendejadas”, “JAJAJAJAJAJAJAJA todos los días encuentro una razón más para estar obsesionada contigo”, “Jajajajajajaja quedó perfecto Pla Pla Pla plaa. HASTA PEGAJOSA me lo merezco”, “Hay estás pintadaaaa. me muero de risaaaaa”, “JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA YA NO HAY RESPETACIÓN NI RESPETAMIENTO”, “Soy de las tuyas JAJAJAJ TODO ME LO MEREZCO JUEMADRE”, “De ahora en adelante cuando gaste mi dinero innecesariamente veré este video”, “yo con unas pendejaditas de esas también bailó”, “Ayyyy la amo! Me arreglo el día jajajjajajaj”, “Jajaja me podré quedar pobre pero jamás con las ganas”.

De hecho, algunos internautas aseguraron que esta nueva compra no se trataba de ninguna bobadita ya que este tipo de accesorios suelen costar una gran suma de dinero.

No dejes de leer: Aida Victoria Merlano demuestra el poder de su mente en contenedor con hielo