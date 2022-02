Aida Victoria Merlano se refirió sobre su supuesto video filtrado

La influenciadora Aida Victoria Merlano se refirió nuevamente al supuesto video íntimo filtrado de ella.

Debido a las filtraciones de grabaciones de algunos de sus colegas como ‘la Liendra’ y Yeferson Cossio, cientos de seguidores comenzaron a circular una grabación de una mujer en la intimidad, asegurando que es la barranquillera.

Si bien, tiempo atrás la joven había aclarado que no se trata de ella, volvió a confirmar que se trata de otra mujer luego de comenzaran a cuestionarla al respecto.

“Por enésima vez que no soy, yo soy re-exhibicionista, a mí me abren una puerta y yo sigo ‘pichan…’ a mí no me incomoda que me vean, de hecho, el día que se filtre un video mío no va a ser un vídeo, va a ser una película y yo misma la voy a filtrar, pero no soy yo, no soy”, expresó.