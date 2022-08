Presumiendo su nuevo look, Aida Victoria Merlano reapareció en redes

La influenciadora Aida Victoria Merlano reapareció en redes sociales luego de varias semanas se ausencia.

Te puede interesar: Aida Merlano opinó si las mujeres que lucen sus curvas no deben ser amadas

A través de sus historias en su cuenta principal en Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, la barranquillera compartió un video en el que presumió de su nuevo look.

Aida Victoria Merlano presumió muy atractiva su nueva imagen

En la grabación se mostró luciendo un atractivo vestido de color rojo donde lució su nueva imagen mostrando que decidió hacer capul.

Con el humor que la caracteriza se refirió a su ausencia en la red social agregando un audio de la famosa película animada de Disney “Cars”, que se estrenó en el año 2006.

“Y ahí está el Rayo McQueen se pierde toda la semana y de repente aparece en medio de la nada”, se escucha, mientras pasa varias imágenes de ella en diferentes momentos con su nuevo estilo.

Allí aprovechó para preguntarles a sus fanáticos sobre qué opinan de su nuevo corte de pelo.

“Hasta look nuevo tengo ¿les gusta? ‘me queda lindo?”, escribió sobre la publicación.

Tras su interrogante, varios internautas comenzaron a responderle, donde muchos la elogiaron por su nueva imagen, destacando lo bien que se ve, mientras otros le confesaron que se veía mejor como antes o que hubiera elegido por algo más arriesgado.

Asimismo, puso la cajita de preguntas para interactuar con ellos y fue cuestionada sobre dónde había estado.

Según señaló con ayuda de un video de Sofía Vergara que estaba triunfando en el exterior.

Posteriormente se mostró simulando ser una guía turística de una pirámide.

“El que no estuvo conmigo antes no lo quiero ahora que traigo de los verdes”, añadió.

Cabe recordar que, la joven días antes de haber dejado de aparecer en la red social confesó que no estaba del todo bien y estaba baja de ánimo y como bien ha reiterado en repetidas ocasiones le gusta aparentar lo que no está sintiendo o como no es, por lo que, prefiere no aparecer que actuar.

Por su parte, muchos especular que podría tratarse de su relación con el cantante Naldy, sin embargo, este fue quien reveló primero una fotografía de la joven con su nuevo look, confirmando que su noviazgo va bien.

No dejes de leer: Aida Victoria Merlano demuestra el poder de su mente en contenedor con hielo