Aida Victoria Merlano puso a suspirar a todos con cautivadoras fotos

La influenciadora Aida Victoria Merlano puso a suspirar a miles de sus fanáticos luego de presumir de su figura.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, la creadora de contenido lució sus curvas con atractivas fotografías.

Aida Victoria Merlano flechó a sus fanáticos con sus curvas

En las instantáneas se mostró luciendo un pequeño traje de baño de color naranja, con el que logró presumir de su envidiable cuerpo en medio de su merecido descanso junto a su novio, el cantante Naldy.

Allí aprovechó para poner unas divertidas palabras y poner a prueba a sus fanáticos al respecto.

““Una barbie, pero no tu juguete”. Pongan aquí abajo los pie de foto más ridículos que hayan leído”, escribió en la descripción de la publicación.

Ante la curiosa petición de la barranquillera, logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios donde muchos atendieron a su inquietud y otros no tardaron en llenarla de halagos por su indiscutible belleza.

“Eamaría flor capullo", "coleccionable, pero no tu figurita", "divina", "eres arte bebé, pero marciales", "como tú no hay dos, como yo tampoco", "soy capitana de mi propio destino", "ajo mi amor", "fantástica, feliz día", "todo eso", "perfecta", "esta mujer es top", "hermosísima", "estás muy bella", "ufff qué linda", "me encanta", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, la joven continúa disfrutando de su romance con el artista y entreteniendo a sus millones de seguidores con su diverso contenido para redes sociales.

