Aida Victoria Merlano presumió el regalo que Karol G le envió.

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano compartió con sus cientos de seguidores un regalo especial que recibió por parte de la cantante de música urbana Karol G y hasta enseñó la reacción de su madre cuando esta le contó.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula tres millones de seguidores, la influenciadora compartió una serie de videos en los que enseñó el contenido de su regalo y la sorpresa que se llevó al momento de abrirlo.

Según se puede ver en los audiovisuales, la cantante de música urbana sorprendió a Aida con unas sandalias tipo crocs edición especial que meses atrás la artista había lanzado en colaboración con la marca.

Emocionada por el obsequió la joven reveló que quien le envió aquel regalo era la mismísima Karol G.

“Umboxing de lo que me mandó mi amiga la Karol G. Ya comportémonos por favor como gente normal, que recibe este tipo de cosas”.

En medio de su felicidad por aquel regalo, la creadora de contenido bromeó al decir que no se imaginaba la reacción de sus vecinos al verla usando unas crocs de edición especial.

“Ay, quien te viera, yo que andaba con unas crocs te 30 mil. No me imagino yo llegando donde el cachaco de la esquina: fíame dos libras de queso”.

La joven influenciadora además reveló que cuando le habían pedido la dirección de su casa se imaginó que era por otro motivo y que cuando abrió la caja y vio aquel obsequio le dio mucha ilusión.

“Gracias a la bichota Karol G y a su equipo de trabajo. Cuando me pidieron la dirección pensé que era para otra cosa y cuando abrí la caja. No saben la ilusión que me dio”.