Aida Victoria Merlano pone en venta su apartamento y esta es la razón

En medio de la polémica por la supuesta relación sentimental que ella tiene con el influenciador Yeferson Cossio, Aida Victoria Merlano reveló que se va definitivamente de Barranquilla anunciando que puso a la venta el apartamento que ella tiene en la capital del Atlántico.

En su cuenta oficial de Instagram la creadora de contenido publicó una historia en la que muestra sin mucho detalle, el interior del apartamento que ella compró en Barranquilla, dejando ver una sala con sofás blancos, un comedor del mimo color y una maravillosa vista.

Al hacer la publicación, Aida Victoria escribió que, aunque fue una decisión dura ella tuvo que vender el apartamento y explicó que los motivos son por temas relacionados a la seguridad de esa ciudad y además de que ya no quiere estar atada a Barranquilla.

“Mi apartamento de Barranquilla está en venta; fue una decisión muy dura... Pero para nadie es un secreto que esta ciudad ya no es segura para mí y la verdad no quiero nada que me ate a ella. Espero que quien lo tenga, Pueda encontrar el hogar y la paz que un día tuve aquí”, escribió la influenciadora.