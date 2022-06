Aida Victoria Merlano pensó en irse sin pagar, pero la descubrieron

Aida Victoria Merlano nuevamente estuvo dando de qué hablar en las redes sociales luego que ella revelara que estuvo a punto de irse sin pagar de un lugar en la playa donde fue a comer junto a una amiga, aunque al parecer todo se trataría de una broma.

No dejes de leer: Aida Victoria divirtió con cómico video sobre tener novios menores

En las historias de su cuenta oficial de Instagram, la influenciadora dejó registrado el momento en el que ella está a bordo de su vehículo, junto a una amiga con la que fue a comer a un lugar ubicado en la playa, pero parece que tras unos minutos la persona encargada no regresó a cobrarles, razón por la que Aida al parecer se desesperó y pensó en arrancar en su vehículo e irse sin pagar la cuenta.

“Vinimos a comer a la playa y el señor no viene a cobrarnos…” escribió Aida Victoria Merlano en una de sus historias.

Aida Victoria pensó en irse sin pagar

En el video se ve el momento en el que la influenciadora le dice un poco enojada a su amiga que el señor que las atendió, no les quiere cobrar y que si no les cobra entonces ella no paga.

“Si ese man no viene a cobrar, vámonos, mar%#$ vámonos, si no nos quiere cobrar no pagamos”, dijo la influenciadora mientras se comenzaba a desplazar en su camioneta.

Y parece que ambas se metieron en la película y comenzaron a imaginar la huida, pues en otra historia Aida Victoria le dice a su amiga “ya no me voy a meter a la playa, deja la locura, no es una película”.

Descubrieron a Aida Victoria

Pero finalmente parece que se decidieron y Aida Victoria comenzó a conducir hacia la salida del lugar, pero rápidamente fue descubierta pues el señor del establecimiento la detuvo y en ese momento ella decidió pedir la cuenta.

“Nos vamos y no vamos a pagar nada, estos mar$%# me meto en uno de esos palos? ¿qué hago?, nos descubrieron, qué más señor, que la cuenta gordo”, dice Aida Victoria Merlano cuando fue descubierta.

“¿Te ibas a ir sin pagarme? (…) como yo vi que con la camioneta ya ibas saliendo”, pregunta el trabajador del lugar y ella responde “¿A ustedes?, no yo le iba a pagar (…) no íbamos saliendo estábamos dando una vueltica”.

Lógicamente esta corta aventura, se trataba de una pequeña broma que Aida Victoria Merlano quiso hacerle a los trabajadores del establecimiento, por demorarse en cobrarle, pues en sus historias ella escribió #humor”, dando a entender que era solo para sacarle unas risas a sus fans.

Mira también: La única manera en que Aida Victoria perdonaría una infidelidad