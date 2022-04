Aida Victoria Merlano contó una divertida anécdota sobre su llegada a Barranquilla

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano suele entretener a sus seguidores con diverso contenido que pocos influenciadores se atreven a tocar, pero también aquel que divierte como, por ejemplo, anécdotas de su diario vivir.

Te puede interesar: Aida Victoria Merlano sometió a Ryan Castro a picantes preguntas y así respondió

En esta ocasión, la reconocida joven no dudo en compartir a través de sus historias de Instagram la situación que vivió una vez llegó a Barranquilla. Y es que la creadora de contenido no pudo evitar preguntarse el por qué sus amigos no la habían ido a recoger al aeropuerto de la ciudad.

Resulta que, según relató la joven, cuando iba en un carro rumbo a su casa se realizó aquella pregunta y casi que de inmediato recordó un importante detalle. Sus amigos no la recogieron, porque la mujer había dejado su carro en el aeropuerto, por lo que podía transportarse perfectamente.

Al caer en cuenta y a mitad de recorrido, Aida contó que tuvo que decirle a su conductor que había olvidado algo en el avión, por lo que se devolvieron al aeropuerto. Claramente esto no fue cierto, pues la influencer tuvo que devolverse para recoger su automóvil.

“Estoy llegando a Barranquilla y resulta que iba en el taxi y decía <<¿Por qué ninguno de mis amigos vino a recogerme? Bueno, la verdad menos mal yo tengo carro>> Y yo, ¡Mier%$! ¡Yo tengo carro! ¡¿Dónde está el carro?! En el parqueadero del aeropuerto lo había dejado tirado. Obviamente no le dije al señor del taxi que había dejado el carro en el aeropuerto (…) Le dije: Ayyy señor, dejé algo en el avión”.

No dejes de leer: ¿Reconciliación? Aida Victoria y Naldy son vistos juntos nuevamente