Aida Victoria Merlano le jugó pesada broma a una de sus amigas

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano ha tenido a sus seguidores a la expectativa al anunciar que por estos días estaría creando contenido para entretenerlos. De hecho, ha estado enseñando algunos bloopeers de los audiovisuales que pronto compartirá en sus redes sociales.

En esta ocasión, la joven dejó ver cómo aprovechó uno de los escenarios que había montado para uno de sus próximos contenidos para realizarle una pesada broma a una de sus amigas. Y es que la joven mujer le hizo creer que estaba llevando a cabo un ritual de brujería para retener a un hombre a su lado.

“Le dije a @Paola_guerrerob que subiéramos a mi cuarto, pero no me juzgara por lo que iba a ver, que yo estaba desesperada por alguien”, escribió Aida Victoria en el audiovisual en el que se le escucha decir: “No me juzgues porque en verdad cada quién tiene derecho a creer en lo que cree y la brujería no es mala si uno la utiliza por amor, amiga”.