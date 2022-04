Aida Victoria Merlano invitará a diez seguidores a San Andrés.

La creadora de contenido e influenciadora Aida Victoria Merlano se ha encargado de hacerle saber a sus seguidores desde hace varias semanas que se acerca su cumpleaños, el cual celebrará con una gran fiesta a la que invitó varias personalidades del mundo digital, entre las que se encuentra la empresaria Yina Calderón, famosa por sus ‘putifiestas’.

La instagramer le reveló a sus seguidores que debido a que su fiesta había sido planeada en pocos días y que no había mucha logística que cubriera todo lo que ella quería hacer no pudo compensarlos con una invitación exclusiva al evento, como lo hizo la creadora de contenido Andrea Valdiri en su boda con Felipe Saruma días atrás.

“Exactamente el 12 de abril, o sea, hace ocho días empecé a organizar mi cumpleaños. O sea, eso fue una vaina exprés”.

Sin embargo, comentó que el hecho de que no los haya invitado a su gran día, no significaba que no los compensaría con algo más, por lo que reveló que llevaría a diez de ellos a un viaje a San Andrés con todo pago a mediado del próximo mes.

"Traer seguidores para mi cumpleaños iba a ser un peo. Por el tema de la logística, por el tema de la organización y sobre todo por el criterio de selección. Entonces armé otro evento para llevarme a diez seguidores a mediados de mayo pa’ San Andrés”.

La creadora de contenido aún no ha decidido cómo será la dinámica de selección para escoger a sus diez acompañantes a esta nueva aventura en la isla colombiana, pero confirmó que lo revelará en los próximos días.

AIDA VICTORIA Y LA EXIGENCIA PARA QUIENES ASISTAN A SU FIESTA

La joven influenciadora fue muy clara al manifestar que su fiesta será a otro nivel, por lo que todo aquel que haya sido invitado y haya confirmado su asistencia debe estar preparado para lo que se venga.

“No es porque se mi fiesta, pero vamos a tirar la casa por la ventana. Eso va a estar bueno, en su punto. El que no esté dispuesto a volverse mier** que allá no se aparezca. En esta fiesta va a ver licor, mucho. ¡Exijo respeto con mi persona! Si usted está tomando antibióticos, suspenda. Usted verá con qué se emborracha; guaro, tequila, whisky, pero eso sí, hasta el último trago se bebe”.

