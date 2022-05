Aida Victoria Merlano se sinceró sobre la relación con sus padres

La influenciadora Aida Victoria Merlano dio más detalles de cómo fue su infancia y cómo es la relación con sus padres.

La actriz y exreina Eileen Roca la cuestionó al respecto tras hacerle una entrevista para el programa internacional “Pa' Lante”.

La creadora de contenido confirmó que ella creció en el barrio La Unión en Barranquillera y quien se hizo cargo de ella fue su madrina.

“Crecí en una casa de gente muy mayor, a mí me criaron personas de 58, 60 y tanto años. Mi mamá trabajaba mucho, nunca estuve realmente presente como en los primeros años a nivel de estar todos los días allí, sí estaba presente de que me llamaba, estaba pendiente de que no me faltara nada nivel económico”, mencionó.