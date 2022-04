Aida Victoria Merlano envió reflexivo mensaje tras visitar a su mamá

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano se ha caracterizado por ser una mujer alegre y extrovertida, así lo ha dejado ver por medio de los diferentes videos que realiza para entretener a sus seguidores.

Sin embargo, en esta ocasión apareció en las redes sociales completamente vulnerable y explicó el por qué no quiso ocultar el momento por el que está atravesando actualmente.

En medio de lágrimas, Aida Victoria manifestó que luego de dos largos años por fin se encontraba en Venezuela visitando a su mamá y aunque este reencuentro debería haber estado lleno de alegría, no fue así, al menos no completamente, pues después de todo tendrían que volverse a separar.

“Hoy he tenido un día bien difícil. Estoy en Venezuela visitando a mi mamá. Tenía dos años que no la veía. Tengo como la emoción de haberla visto, pero también el sinsabor de ese tipo de situaciones que quisieras modificar y no puedes”.