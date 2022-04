Aida Victoria Merlano divirtió con video fallido en la ducha.

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano es una de las influencers que se caracteriza no solo por hablar sobre diferentes temas con argumentos y total claridad, sino también por su sensualidad al momento de crear contenido para entretener a sus seguidores en las diferentes redes sociales.

En esta ocasión, la influenciadora quiso enseñar diversos clips que su hermano le ayudó a grabar en la ducha de su casa en Venezuela que claramente no salieron como ella lo esperaba. Y es que, además de la inexperiencia del joven para realizar las diversas tomas, Aida tuvo que lidiar con otros aspectos que se fueron presentado como, por ejemplo, el quedarse sin agua.

“Lo les digo que aquí lloramos juntos, nos reímos juntos… Pues se van a reír mucho, porque le pedí a mi hermano que me ayudara a grabar algo y vean lo que salió”, comienza diciendo la creadora de contenido segundos antes de enseñar todas las tomas fallidas de este nuevo contenido que al parecer nunca saldrá a la luz.

“¿Por qué haces esa cara”, le pregunta su hermano mientras la graba en la ducha mientras utiliza un sostén y sostiene un exfoliante en sus manos. A lo que la bella mujer responde: “Hice la cara del video. Me veo sexy cuando se le pone musiquita. Graba en silencio”.

Luego de esto, y en medio de la grabación, Aida Victoria muestra que se queda sin agua por lo que debe utilizar un balde para, con ayuda de su hermano, simular el chorro de la ducha. Además de esto, queda registrado que el joven moja el cabello de su hermana sin saber que solo era el cuerpo.

“El cabello no, era solo el cuerpo”, escribió Aida en uno de los clips en los que el joven le riega agua en la cabeza.

Además de quedarse sin agua, de no lograr las tomas que quería y de que su hermano le mojara el cabello, Aida enseñó que el sifón de la ducha se había tapado, por lo que el poco agua que habían utilizado se comenzó a estancar.

“El poquito de agua que si había se estancó”, dice la mujer mientras graba a su hermano intentando destaparlo para que el agua siguiera corriendo con normalidad.

Seguido de esto, Aida deja ver con orgullo cómo utiliza su balde y un recipiente plástico para terminar de bañarse, acompañado de la frase: “No eres lo que te pasa, sino cómo lo afrontas. Aplica para todo”.

Finalmente, y en lo que todo termina es en que mientras tomaba aquella ducha es interrumpida por su hermano y la persona que llegó para destapar el sifón de la ducha.

“Tras de que me tengo que bañar con una palangana, no hay respeto por la privacidad de la gente”, manifiesta Aida, mientras su hermano le responde que “No, y ahora viene el señor que va a destapar el baño”. Ante esto la joven influencer suelta un comentario con bastante humor: “Ah bueno, que entre, para que no cobre (risas)”.